ACF, Lascia Veronica Maffei: "Vi porterò nel mio cuore"

Finisce l'avventura della giornalista e volto della comunicazione digital Veronica Maffei con la Fiorentina. Ad annunciarlo è lei stessa sul suo profilo Instagram con queste belle parole: "Ringrazio tutti i tifosi che mi stanno scrivendo… È arrivato dunque il momento di ringraziare la società viola per questi 2 anni bellissimi! Grazie al Presidente, ai dirigenti, a tutto lo staff, ai colleghi, ai tesserati dai piccoli alla prima squadra, maschile e femminile; grazie a tutti i tifosi! Una meravigliosa famiglia viola che porterò sempre nel mio cuore. Finirà a fine mese la mia collaborazione con la Fiorentina ma .. Forza Viola Sempre! see u soon guys".