Contrariamente a quanto riportato da alcuni media in precedenza, l'oggetto lanciato in campo dopo il 3-1 segnato dalla Roma al Franchi non era un bullone metallico bensì un semplice stick di burro di cacao. La procura federale non ha dunque annotato niente, nonostante l'arbitro abbia raccolto l'oggetto per passarlo a uno dei suoi collaboratori.