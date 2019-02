ACF, Gli auguri del club a Batigol e Pepito Rossi

Una data, il 1° febbraio, due compleanni speciali. Spegne 50 candeline Gabriel Omar Batistuta, miglior marcatore della storia viola in A con 152 reti ufficiali (contro le 151 di Hamrin) e con 207 goal in maglia viola (contando le altre coppe e competizioni); e compie 32 anni Pepito Rossi, ‘solo’ 19 reti in maglia viola, tre delle quali hanno segnato una rimonta indimenticabile, e una grande dose di sfortuna. Ma come recita il profilo di Giuseppe #nevergiveup con la voglia di tornare ancora in campo. Destini diversi per l’argentino di Reconquista e l’italoamericano di Teancek ma un grande legame con Firenze e la sua maglia.

Ricorre anche un altro compleanno di chi ha vinto in viola, Paolo Rosi, nato nel ’54 a Viareggio, decisivo il suo goal nella finale di Coppa Italia del 1975 quando la Fiorentina sconfisse il Milan per 3 -2. Sono nati oggi anche Renato Gei nel 1921 (scomparso nel 199) 42 goal e 119 partite in viola tra il ’41 e il ’48 e Ferruccio Mazzola (figlio di Valentino e fratello di Sandro) nel 1945 (scomparso nel 2013) che in viola nel 1971-72 giocò 16 partite firmando 1 goal