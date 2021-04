ACF-EMPOLI, Viola distratti, poker azzurro

Troppo distratta la Fiorentina, troppo voglioso di vincere il derby l'Empoli. Aquilani infatti ha preservato alcuni titolari in vista della Coppa Italia di mercoledì (finale con la Lazio che oggi ha pareggiato nel derby con la Roma) ma soprattutto tutta la squadra e la concentrazione evidentemente erano già alla sfida di Parma. Così in campo si è vista una sola squadra (i viola hanno avuto pochissime occasioni da rete) è arrivato un netto 4-0 a favore dell'Empoli che ha saputo mettere subito la partita in discesa con il gol di Lipari dopo appena tre minuti di gioco. E al 20' Klimavicius mette a segno il gol del raddoppio con la Fiorentina mai in grado di impensierire troppo gli azzurri se non per un gol annullato a Spalluto che certo avrebbe cambiato le cose. Nella ripresa non cambia la musica nonostante Aquilani cambi alcuni giocatori inserendo più esperienza ma Klimavicius al 17' chiude la pratica con la doppietta personale mentre al 41' Baldanzi, tra i migliori con due assist, mette la ciliegina sulla torta della sua prestazione con un bel gol imprendibile per Brancolini.