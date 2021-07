ACF, Due coincidenze fanno ben sperare: ecco quali

Un po' di ironia non guasta mai. L'account inglese della Fiorentina su Twitter ha ricordato una curiosa ricorrenza sull'ultimo Scudetto della Fiorentina. I viola furono infatti campioni d'Italia l'anno dopo la vittoria dell'Europeo dell'Italia (nel 1968), ma non solo. Alla prima giornata c'era infatti Roma-Fiorentina, proprio come succederà nel 2021-2022. Di seguito il tweet ufficiale che recita così: "Una coincidenza, ma..."

Might just be a coincidence, but...



Last time Fiorentina won Serie A:

Italy won EURO 1968 🇮🇹

Roma v Fiorentina on the Opening Day 🆚#ForzaViola #Fiorentina #SerieA pic.twitter.com/YsviXNVR3d