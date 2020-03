ACF, Auguri per la festa del papà: "Babbo e figlio..."

Oggi, come noto, è la festa del papà, ma il periodo che stiamo vivendo con la situazione legata al Coronavirus sta per forza di cose facendo passare tutto in secondo piano. La Fiorentina però, anche per dare un messaggio di speranza a tutti i suoi tifosi e non solo, tramite il proprio account Instagram ha festeggiato con il post che vi proponiamo di seguito la ricorrenza. Questo quanto scritto dal club viola: "Babbo e figlio torneranno insieme allo stadio... Buona Festa del Papà".