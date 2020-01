ACF, Al lavoro nella nebbia con la testa al Bologna

Testa al Bologna. La Fiorentina è tornata in campo questa mattina la Centro Sportivo in preparazione della trasferta con i rossoblù. Al lavoro nella nebbia, considerato le poco ottimali condizioni meteo di oggi, i viola hanno svolto una seduta tattica dove mister Iachini ha provato i possibili undici di domani. Clicca qui per leggere la nostra indiscrezione sulla probabile formazione.

Al lavoro nella nebbia con la testa al Bologna ️#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/92GKpWI4Hx — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 4, 2020