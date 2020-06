ACF, Accordo giocatori-società per riduzione stipendi

ACF Fiorentina comunica che nella giornata odierna è stato siglato l’accordo con tutti i giocatori della prima squadra che prevede la riduzione del corrispettivo fisso inizialmente concordato per la stagione 2019/20. La trattativa si è svolta in un clima di massima disponibilità e cordialità tra le parti in causa, Società, calciatori e agenti. La Società ringrazia gli atleti che hanno sottoscritto e condiviso l’accordo per la sensibilità dimostrata nel voler concretamente contribuire a tutelare il Club, in un periodo particolarmente complicato non solo per il mondo del calcio ma per l’intera collettività.