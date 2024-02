ABODI, Stadi per Euro '32? Ne mancano ancora due

FirenzeViola.it

Il ministro dello sport Andrea Abodi, ha parlato ieri al termine dell'incontro "Osservatorio valore sport" e ha rilasciato qualche battuta anche in merito alla questione stadi in vista di Euro 2032: "Dovremo decidere quali saranno i 5 stadi che ospiteranno la competizione. Alcune mi sembrano abbastanza definite come sedi, credo siano Roma, Torino e Milano. Ne mancano ancora due e c'è una corsa con tanti concorrenti. Del Maradona ne abbiamo parlato tante volte, è uno stadio di proprietà del Comune che utilizza il Napoli.

Per ora io assisto, e sto pronto a dare il supporto che possiamo dare. Secondo me ci sono dal punto di vista dell'amministrazione comunale, il Calcio Napoli vuole uno stadio sicuramente futuribile. Adesso però bisognerà cercare di trovare una soluzione veloce, anche perché la decisione del 2026, per gli Europei del 2032, è davanti. Sembrano due anni, ma due anni passano in un giorno".