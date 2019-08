ABBONAMENTI, Più 5mila rispetto all'anno scorso

Sono oltre 16mila le tessere staccate in questa prima fase, più o meno 5mila in più rispetto ad un anno fa, quando terminò la fase di prelazione. Si è andati anche oltre il 2013, anno di Mario Gomez e Giuseppe Rossi, e la sensazione è che i numeri siano destinati a crescere. Ad oggi sono circa il 20% i nuovi abbonati che hanno dato fiducia a questo gruppo, aspettando che il mercato decolli in via definitiva. In Curva Fiesole gli abbonamenti sono andati praticamente a ruba: oltre 7mila le prelazioni esercitate, il 40% abbondante del totale. A riportarlo è La Nazione.