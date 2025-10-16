A Pisacane del Cagliari il premio Ussi dedicato a Davide Astori

(ANSA) - CAGLIARI, 16 OTT - All'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane il Premio Ussi Sardegna, dedicato alla memoria di Davide Astori. Il tecnico rossoblù riceverà il riconoscimento della stampa sportiva in occasione della cerimonia in programma mercoledì 22 ottobre, alle 16, a Golfo Aranci. La manifestazione, quest'anno dedicata al tema "Sport e longevità", prevede riconoscimenti per gli atleti sardi che si sono messi particolarmente in evidenza nel corso dell'ultima stagione agonistica e per alcune personalità del mondo dello sport. In fase di attribuzione anche il Premio speciale dedicato a Gigi Riva: ancora qualche giorno di riserbo sul nome del personaggio individuato.

Dopo la premiazione di Alessia Orro - miglior giocatrice assoluta agli ultimi mondiali di pallavolo vinti dall'Italia - nel prologo dei Premi Ussi a Oristano in occasione del Sardegna Volleyball Challenge lo scorso 24 settembre, sono attesi a Golfo Aranci una delegazione del Cagliari Calcio guidata da Fabio Pisacane, la Torres Sassari, la Dinamo Sassari, l'Amsicora Hockey Femminile, oltre a tanti altri sportivi a cominciare dal capitano della Selezione Italiana Sacerdoti, don Walter Onano e ai giornalisti Aldo Brigaglia, Valerio Vargiu, Marco Giordo e Nicola Muscas. Tra gli ospiti, invitati anche Filippo Tortu, Dalia Kaddari, Stefano Oppo e Lorenzo Patta che seguiranno la premiazione degli altri atleti come Chiara Obino e Cecilia Puddu, Lorenzo Carboni, Roberto Carta, Andrea Demontis, Alice Dessy e Lorenzo Sirena, Emerson, Laura Frattaroli, Marcello Guidi, Jeff Onorato, Clelia Soddu, Alice Virdis e Cristian Zara. (ANSA).