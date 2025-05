A Manchester rimpiangono De Gea. Rooney ammette: "È mancato molto"

vedi letture

>Rischia di essere giorno dopo giorno sempre più un rimpianto l'addio di David De Gea per il Manchester United. Al di là della sequela di errori commessi dall'ex Inter Onana, a evidenziare la mancanza di un estremo difensore di livello per i Red Devils è stata anche una leggenda del club inglese come Wayne Rooney, il quale all'emittente Amazon Prime ha affermato che riprenderebbe volentieri l'attuale numero 43 della Fiorentina: “Probabilmente, per migliorare la squadra riporterei a casa David De Gea, allo United è mancato molto in questi due anni. Credo che avrebbe ancora da offrire delle ottime prestazioni”.