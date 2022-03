2° MEM. BERTINI, Il 20/3 gli ex viola contro la SLA

La Nazionale Old 50, organizzatrice dell’evento, scenderà in campo per un triangolare di calcio, insieme con le vecchie glorie della Fiorentina e della SS Lazio, in memoria dell’amico Giovanni Bertini, morto il 3 dicembre del 2019, dopo aver combattuto come un leone per quattro anni contro la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica.

Giovanni Bertini, ex calciatore della Roma, della Fiorentina, dell’Ascoli e del Catania, alcuni mesi prima di morire aveva espresso il desiderio di un grande evento di beneficenza, che portasse il suo nome, per raccogliere fondi da destinare alle associazioni schierate in prima linea nell’assistenza dei malati e dei loro familiari colpiti da questa terribile malattia. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Viva la Vita Onlus, punto di riferimento importante negli anni della malattia, per Giovanni e per la figlia Benedetta.

La squadra di calcio Nazionale Old 50, composta da giocatori over 45 e guidata dall’ex giocatore del Rieti Andrea Mancinetti, è da sempre impegnata in attività benefiche in giro per l’Italia. Andrea Mancinetti, amico di Giovanni, è stato felice di realizzare questo suo grande desiderio.

Il triangolare, con partite di 30 minuti l’una, si svolgerà presso l’impianto sportivo della Trave intitolato a Niccolò Galli, in via dei Vespucci, a Firenze, a partire dalle ore 11.00. L’ingresso è gratuito, chi vorrà potrà donare un’offerta libera. Saranno presenti giocatori e amici di Giovanni Bertini, provenienti da tutta Italia ed alcuni ex calciatori viola. Tra loro Oddi, Sulfaro, Di Livio, Pin, Firicano, Giordano, Rosati, Borrello, Ledesma, Rossi, Romano, Regoli, Calisti e tanti altri.