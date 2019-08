VLAHOVIC CON SOTTIL E CHIESA, RIBERY IN PANCHINA

Il primo vero esame si chiama Napoli e trattasi di ostacolo di assoluto rispetto. Dalla parte dei partenopei c'è un'annata intera spesa ad assimilare le indicazioni di Ancelotti e anche se stasera al Franchi mancheranno il nuovo acquisto Lozano e la punta Milik il Napoli rappresenta uno dei peggiori clienti che il calendario potesse riservare. Quanto a Montella, Ribery andrà in panchina e solo a partita in corso potrebbe scendere in campo, per il resto i dubbi riguardano il ruolo di terzino sinistro e centravanti.

Dietro Biraghi parte favorito su Terzic ma la situazione venutasi a creare sul mercato tiene aperta qualsiasi ipotesi, mentre davanti è Vlahovic a ritrovarsi davanti a Boateng per una maglia da titolare. A completare il 4-3-3 una linea mediana dove Badelj e Pulgar sono sicuri di partire da titolare e dove Castrovilli potrebbe rappresentare la sorpresa dell'ultimo minuto soffiando il posto a Benassi, comunque favorito.

Detto delle assenze in attacco, Ancelotti ha invece più certezze, su tutte quelle del terzetto Callejon, Ruiz, Insigne alle spalle di Mertens. Il belga sarà il riferimento dell'attacco mentre il resto della formazione partenopea vedrà Allan in cabina di regia sostenuto da Zielinski. In difesa esordio per l'accoppiata di ferro Manolas-Koulibaly con Di Lorenzo a destra (favorito su Malcuit) e Ghoulam sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Sottil, Vlahovic, Chiesa

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Zielinski, Callejon, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens