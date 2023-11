VITALE A RFV, Nzola se continua così da cedere. Berardi…

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Pino Vitale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a a partire dal tema attaccanti: "Probabilmente con quel budget Nzola era l'attaccante giusto da prendere. Anche perché giocatori di livello assoluto non sono facili da prendere senza le coppe. Ad esempio Arthur è un calciatore che è stato preso con un'occasione. Poi non so cosa succederà a giugno".

Sul mercato cosa dovrebbe la Fiorentina?

"A gennaio se Nzola continua su questo trend bisogna avere il coraggio di cederlo, anche se la Fiorentina potrebbe fare una minusvalenza, e prendere un giocatore più funzionale. Sperando che Beltran riesca ad inserirsi al meglio. Più facile però prendere un esterno. Il nome giusto è sempre quello di Berardi anche se costa tanto. Sicuramente a Sassuolo ci sono meno pressioni ma secondo me farebbe comodo alla Fiorentina".

