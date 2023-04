VIDEO FV, COMMISSO: "STASERA TUTTI ALLO STADIO: ADESSO VADO A CARICARE LA SQUADRA"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

C'è anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso quest'oggi nell'hotel in zona Coverciano che sta ospitando da stamani il ritiro pre-gara della Fiorentina. Il numero uno viola, arrivato ieri dall'America, ha riposato dopo il lungo viaggio e la visita al Viola Park di ieri e adesso dedicherà l'ora di pranzo e il pomeriggio per stare vicino alla squadra, a poche ore da una partita - quella contro la Cremonese in Coppa Italia - che può regalare ai viola e mister Mediacom la sua prima finale della sua avventura in Italia: "Speriamo di riempire lo stadio questa sera" - ha raccontato Commisso in esclusiva a Firenzeviola.it e RadioFirenzeViola - "Mi hanno detto che qui hanno bisogno di me per riempirlo ed è per questo che sono venuto dall'America (ride, ndr). Adesso vado a suonare la carica alla squadra" ha detto il patron, prima di entrare sorridente nell'albergo.