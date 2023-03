TURCI A RFV, Audero sarebbe perfetto per la Fiorentina

FirenzeViola.it

L'ex portiere, Luigi Turci, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di Pietro Terracciano:"Tanto di cappello, conosco questo ragazzo da quando giocavamo insieme all' Avellino in serie D. Ha avuto un infortunio grave nel corso della sua carriera, ma si è ripreso e si è guadagnato il suo posto da titolare. Non è un talento particolare, ma con devozione, lavoro e costanza si è ritagliato il suo ruolo e il suo posto all'interno della squadra; proprio per questo mi tolgo il cappello davanti a lui, per tutto quello che sta facendo."

Cosa pensa della possibilità che la Fiorentina prenda Audero da accostare a Terracciano?

"Audero l'ho allenato e l'ho voluto io alla Sampdoria, e posso dire di averci indovinato. E' un portiere di talento, che potrebbe emergere maggiormente se giocasse in una grande squadra, come ad esempio la Fiorentina che fa del reparto difensivo uno dei suoi punti di forza. Inoltre si sta parlando di un classe '97, e in quindi di un giocatore che ha molta prospettiva."