TORSELLI A RFV, NON SI FACCIA CAMPAGNA ELETTORALE SULLO STADIO, NEANCHE A DESTRA

© foto di Federico De Luca 2023

Francesco Torselli a Radio Firenze Viola

Il Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia Francesco Torselli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina a partire dal tema stadio: "A Bergamo stanno facendo la copertura di mezzo stadio, non c'è da agitarsi per una ruspa che butta giù un mezzo tabellone. I tempi non li conosco andrebbe chiesto alla Fiorentina quali siano i tempi. Io continuo a credere, come ho sempre fatto, che il governo provi in tutti i modi a trovare questi 55 milioni mancanti e mi auguro che la ricerca stia continuando. A quanto ho capito c'è più ottimismo, io resto speranzoso e fiducioso. Io ero e resto tra coloro che, quando il Sindaco Nardella iniziò con i vari ricorsi, diceva che quella era una brutta situazione ed anche ingiusta. Perché il governo non ha perso i 55 milioni, questi non sono arrivati perché è stata sbagliata la fonte su cui fare il bando europeo. Quella era strumentalizzazione e chi oggi strumentalizza lo stadio Franchi per fare campagna elettorale fa la stessa cosa. Questo lo dico anche se dovesse arrivare dalla mia parte politica. Quindi tutti dobbiamo cercare di arrivare ad ottenere i 55 milioni perché lo stadio deve essere ristrutturato. Anche se per me farlo con i soldi pubblici è stato un errore, ormai dobbiamo arrivare in fondo".

Continua il Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia

"Ho accusato il Sindaco in maniera aperta quando ha provato a fare campagna elettorale sullo stadio dicendo che la colpa era del nuovo governo Meloni, oggi non vorrei che lo stadio diventasse un tema di campagna elettorale dicendo di chi è colpa. Di chi è colpa lo sappiamo poi, oggi dobbiamo solo cercare ognuno con le sue fonti di trovare i 55 milioni".

Sull'intervento della Digos riguardo allo striscione lesivo verso Joe Barone

"La Digos è il reparto della Polizia che si occupa delle varie manifestazioni sportive e politiche. Se affiggi uno striscione in maniera illegale ovviamente loro o ti invitano a toglierlo o ti multano perché è il loro mestiere. Detto questo se si vuole mandare un messaggio da qualche parte il cartellone deve essere affisso. Quindi se non si travalica nelle offese e nelle ingiurie, uno striscione appeso al cancello del Franchi a tema Fiorentina, qualsiasi sia la posizIone, non lo vedo come un oltraggio".

