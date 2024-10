TORSELLI A RFV, Comune ha perso due anni per lo stadio

FirenzeViola.it

L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Francesco Torselli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina.

Sulla partita di domenica.

“Ho goduto tanto, non solo per la vittoria. È stata una partita di cui avevamo bisogno; avevamo bisogno di vedere un giocatore fuori dal comune fare miracoli in maglia viola e De Gea c’è riuscito. Era importante vincere contro un avversario così importante.”

Può questa vittoria aver dato la svolta alla stagione viola?

“Se avessi la risposta a questa domanda, non sarei qui. Noi siamo un po’ così: dopo una partita si rimpiangeva Italiano, e dopo domenica sera molti hanno esaltato Palladino. Credo che la Fiorentina non fosse quella in Ungheria, nemmeno quella contro il Venezia, ma anche la vittoria contro il Milan non ha risolto tutto. Certo è che ha aiutato psicologicamente. Io la fascia la darei a M. Quarta, ma anche lui, come Biraghi, sta in panchina, quindi a questo punto va bene Ranieri.”

Chi ha ragione sullo stadio?

“Alla fine è stata una follia fare il Franchi con i soldi pubblici. Detto questo, è un’opera pubblica fatta con i soldi pubblici, ma mancavano i soldi pubblici. Questi fondi non ci sono; io non avrei iniziato i lavori senza avere la certezza che finiscono. Adesso dobbiamo sperare che Commisso tiri fuori i soldi; secondo me lo farà, ma in cambio di una concessione. La domanda è: se questa era la soluzione fin dall’inizio, a che punto erano i lavori adesso? Forse avremmo già la copertura. Abbiamo perso due anni.”

