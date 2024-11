STRAMACCIONI A RFV, L'abbraccio tra Kayode e Dodo è una scena bellissima

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento", è intervenuto l'ex allenatore dell'Inter - e oggi opinionista per Dazn - Andrea Stramaccioni, che ha parlato così di Fiorentina-Inter e non solo: "Capisco Palladino quando si arrabbia perché danno di "scarti" ai suoi uomini. Detto questo credo che la Fiorentina ha già trovato i suoi undici titolari. Il tecnico viola deve essere contento di tante cose, per esempio l'abbraccio tra Kayode e Dodo è una scena bellissima. Oppure per Sottil che sta ritrovando la forma giusta e Comuzzo che ormai sembra un veterano".

Pongracic? "Non so cosa accadrà con lui ma certo è che Palladino con Comuzzo ha fatto un lavoro incredibile. Il croato piano piano dirà la sua a Firenze ma ad ora è tosta togliere questo Comuzzo".

Inter? "Io credo che la Fiorentina si sia guadagnata un bellissimo tagliando contro i più forti di tutti. I nerazzurri hanno dimostrato una profondità di rosa che in Italia non ha nessuno e quindi non soffriranno le varie assenze domenica. Però credo che al Franchi sarà una partita scomoda e quindi i viola possono giocarsi una grande partita".

Gudmundsson? "Se l'islandese sta bene Palladino lo mette. Ormai è fuori da tanto tempo ma parliamo di un giocatore con delle doti naturali fisiche importanti. Se sta benino parte dal primo minuto a parer mio, ha delle caratteristiche che potrebbero dare noia alla difesa a tre dell'Inter".

Si rivede in Palladino? "Lui è molto più in forma di me innanzitutto (ride, ndr). Quando rivedi le tue caratteristiche e cambi allora significa che sei un grande allenatore"