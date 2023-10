STRAMACCIONI A RFV, Italiano farà di tutto per non cambiare modulo. Kayode è veramente forte

FirenzeViola.it

Andrea Stramaccioni a Radio Firenze Viola

L'ex tecnico, Andrea Stramaccioni, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola spendendo qualche parola sulla Fiorentina e sull'ottimo inizio di stagione. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha fatto un buon mercato; non è arrivato il nome roboante ma sono arrivati giocatori importanti. Può insidiare le prime posizioni quest’anno”.

Sull’inizio di campionato: “La viola ha perso qualche punto per strada, ma è lì. La gara contro il Napoli sarà un altro check-point importante per la squadra di Italiano. Hanno un’identità, ha una grande fluidità di gioco, grazie ad Arthur, Nico è cresciuto tantissimo e Nzola si è sbloccato. Ora servirà il gol di Beltran. Resta da dire che comunque la Fiorentina è in questa posizione con un solo gol da parte delle punte. Il gioco non facilita gli attaccanti, ma l’abbraccio dopo il gol di Nzola è stato bellissimo, dimostra che il gruppo è molto unito”.

Sulla possibili scelte di Italiano: “Italiano cercherà di non abbandonare il canovaccio che la squadra conosce e di cui è padrona. La Fiorentina anno scorso ha raggiunto due finali; il mister farà di tutto per non cambiare o stravolgere la squadra nonostante le assenze. Bonaventura è intoccabile, Maxime si alternerà con Arthur, così come Mandragora e Duncan”.

Su Kayode: “Kayode è veramente forte, sicuramente sarà già finito sul taccuino anche di Spalletti. Si è presentato in Serie A dando delle risposte fisiche e tattiche incredibili. Non è facile farsi trovare così pronti. Sono rimasto molto colpito da lui. Ha raggiunto dei livelli altissimi in poco tempo, è un patrimonio enorme per la Fiorentina. Avere accanto Dodó per lui sarà fondamentale perché dovrà dare il massimo per cercare di conquistare il posto da titolare. Domenica avrà contro uno degli esterni più forti del momento”.

Su Duncan: “Alfred è un ragazzo d’oro. Dà sempre il 110%. È sempre stato un giocatore con enorme forza e qualità, ma ha sempre avuto alti e bassi. Adesso mi sembra molto maturato e mi sembra totalmente esaltato dal regista di qualità”.