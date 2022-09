SORRENTINO A RFV, ACF ha due portieri super

L'ex portiere Stefano Sorrentino, oggi opinionista televisivo, ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Ogni anno c'è sempre una sorpresa in Serie A, chissà che questa stagione non lo possa essere proprio la Fiorentina. La società si è mossa bene e con la squadra tracciata lo scorso anno può fare davvero bene".

Cosa pensa dei portieri della Fiorentina?

"Questa domanda va fatta ad Italiano perché non riesco a rispondere (ride, ndr). Se penso a tutte le altre squadre secondo me ha la coppia di portieri migliore della Serie A. Io sono contro l'alternanza dei portieri, ma forse perché sono della vecchia scuola e con me non c'era molta alternanza. Però vedo tante squadre che in Europa alternano i portieri, quindi solo Italiano ha il polso della situazione e può decidere domenica per domenica. Tutto dipende come viene alternato all'inizio: il punto è che la Fiorentina ha due portieri forti, poi deciderà l'allenatore in base a chi vede meglio o alle caratteristiche degli avversari".

Come fare con i tanti impegni ravvicinati?

"Gli allenamenti ci sono sempre e gli schemi si possono provare sempre. Se giochi le coppe è così: le grandi squadre e i grandi campioni ci si devono abituare. Non vedo questa problematica: dipende se si vuole essere la punta della piramide o i mattoncini alla base. Le categorie ci sono in tutte le cose: chi è programmato per fare le coppe deve essere pronto. Non è facile ma se vuoi stare in alto ci devi fare l'abitudine".