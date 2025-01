SINDACO MUGNANO A RFV, Raffaele, che qualità. L'addio di sua madre ci ha colpito

Luigi Sarnataro, Sindaco di Mugnano di Napoli (città natale di Raffaele Palladino), è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione mattutina "C'è polemica". Ecco le sue parole, in qualità anche di tifosi azzurro, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina: "Ero convinto che i viola si sarebbero piazzati fin da subito molto in alto in classifica. Certo, la stagione è ancora lunga però penso che Palladino sia stato bravo a far vedere buona parte del suo repertorio, rivitalizzando alcuni giocatori".

Come vivrà da sindaco e da tifoso la sfida di domani?

"Per me sarà una situazione particolare, ma anche per tanti miei concittadini. Sarà una sfida diversa dalle altre anche se ovviamente alla fine prevarrà l'anima azzurra di tutti. Però è ovvio che Palladino ha contribuito a portare in alto il nome della nostra comunità. Sarò molto combattuto, ci sarà una sorta di "scissione interna" (ride, ndr)".

Che partita si aspetta?

"Decisamente combattuta, anche per il carico emotivo che si porta dietro. La morte della madre di Raffaele, che era una persona molto apprezzata da tutti gli abitanti di Mugnano, ha colpito tutti noi, dunque è chiaro che sarà una sfida diversa. Diciamo che mi aspetto un salomonico pareggio".