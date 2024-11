SEVERGNINI A RFV, Lautaro o Kean? Non allargatevi. Un aneddoto su Montanelli e la Fiorentina

Fonte: A cura di Andrea Giannattasio

Presente a Firenze per ricordare Montanelli al Gabinetto Viesseux, l'editorialista del Corriere della Sera Beppe Severgnini è stato intercettato in esclusiva da Radio Firenzeviola e ha detto. "Sono felice di essere qui. Indro con questa città aveva un rapporto agrodolce ma era grande appassionato della squadra di calcio: quando giocava la Fiorentina noi non potevamo neanche entrare nello studio. Uno dei pochi momenti in cui non potevamo farlo".

Ha scritto un nuovo libro sull'Inter.

"È 25 anni che scrivo dell'Inter, sono le mie nozze d'argento quindi c'è un po' di tutto. Dal tavolo che ho comprato all'asta dopo il Triplete fino alle partite che abbiamo perduto: tifare una squadra vuol dire tante cose. Io parlo dell'Inter anche se sarebbe possibile un romanzo di tutte squadre ma non c'è nulla come questo. Certo, sulla Fiorentina si potrebbe fare benissimo".

Sente già pressione in vista della gara di domenica?

"Certo. Siamo in alto in classifica. Siamo entrambe squadre che stanno funzionando e poi l'ho già detto altre volte: l'Inter è la squadra del mio cuore ma la Fiorentina è la squadra della pancia perché passavano personaggi incredibili da Firenze. È una squadra che mi sta simpatica anche se non chiedetemi in cosa spero per domenica... Il risultato lo so già ma lo do al direttore del Corriere Fiorentino che aprirà un bigliettino e lo aprirà dopo".

Che idea si è fatto di Commisso?

"Lo conosco troppo poco ma quando le squadre funzionano è come il terreno: puoi portare gli alberi e gli agricoltori migliori ma se il terreno non è buono non cresce nulla. Se la squadra funziona vuol dire che ci sono buone combinazioni e io di questo sono contento".

Meglio Lautaro o Kean?

"Ma non allargatevi... (ride, ndr). Kean potrà diventare Lautaro e anche più forte ma oggi è il centravanti dell'Argentina con gli stessi gol di Maradona: io vi voglio bene ma vi state allargando".