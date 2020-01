SCONCERTI A FV, La svolta con l'Atalanta. Mercato...

Il decano del giornalismo, Mario Sconcerti è intervenuto durante la puntata odierna di "Garrisca al Vento!", programma a cura di FirenzeViola.it in onda su Italia7, per parlare delle tematiche più attuali in casa gigliata: "La partita della svolta è stata quella con l'Atalanta. Abbiamo fatto una gara da squadra vera vincendo in inferiorità numerica. Napoli è stata la conferma del match con l'Atalanta. Si è trovato una strada per formare una squadra. Il Genoa l'ho visto domenica con la Roma e per una ventina di minuti è riuscito a mettere sotto i giallorossi. Noi siamo una squadra di contro-gioco, aspettiamo gli avversari e ripartiamo. Invece in queste gare qui la partita la devi fare te, è una gara promettente e pericolosa".ù

Sul mercato: "Mandragora è un giocatore molto importante. Ordina il gioco e sarebbe ottimo. Non credo però che l'Udinese dia via Mandragora. Il centrocampo l'abbiamo trovato ma mancano delle riserve. Abbiamo già grossa difficoltà già quando si infortuna uno come Dalbert. Juan Jesus non è formidabile ma è esperto. Ti può dare una mano importante. Se arrivasse uno come De Paul sarebbe importante per più motivi. Mandragora è sul livello di De Paul. Sarebbe importante perché vorrebbe dire che stiamo facendo un enorme salto di qualità come squadra".