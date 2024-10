PREP. ATLETICO A RFV, Troppe gare? Anche l'NBA si ferma quattro mesi. Palladino ok a dare 4 giorni liberi. Pongracic...

FirenzeViola.it

Stefano Fiorini, preparatore atletico con un passato nella Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola e la denuncia dei big sulle troppe partite che mettono a rischio la salute dei giocatori: "Il problema non è il numero di partite ma la distribuzione nei dodici mesi, perché ogni attività ha bisogno di uno scarica e non si riesce a mettere a posto il motore. Halaand o Mbappè giocano almeno 60-70 partite l'anno. Sono esseri umani con tutti i pregi e difetti e devono avere le trasgressioni di ragazzi di 24-25 anni, come tutti. L'NBA ad esempio dura da ottobre a giugno poi hanno tempo di rigenerarsi e prepararsi al periodo competitivo e permettere poi che si recuperi, si va in over e si hanno più infortuni e occorre più tempo a recuperare da traumi distorsivi".

Perché tempi di recupero di Pongracic così lunghi? "E' fondamentale recuperare, i cicli vanno rispettati e dopo un perido intenso deve seguirene uno di rigenerazione e un altro di preparazione altrimenti si va fuori giri".

Col Mondiale per Club che succede? "E' un'esperienza nuova e va ancora capito, sicuramente chi raggiunge prima gli obiettivi può staccare e concentrarsi su altri obiettivi. Anche Palladino ha dato 4 giorni di riposo ed è fondamentale anche se manca la fase di preparazione. Ancelotti ha detto non a caso momenti di riposo a rotazione ai suoi giocatori".

ASCOLTA L'INTERVISTA COMPLETA DAL PODCAST