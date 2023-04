PISTOCCHI A RFV, Italiano? Non trasforma l'acqua in vino

FirenzeViola.it

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola sull'attuale momento della Fiorentina: "Ho visto le ultime due partite, sono state molto buone, anche se con la Cremonese c'è stata qualche distrazione di troppo in difesa. Nel complesso ho visto ho visto una grande Fiorentina, con Cabral che inizia a capire come ci si muove nel campionato italiano. Anche contro l'Inter nonostante poteva finire in maniera diversa ha giocato alla pari con una squadra sicuramente più attrezzata".

Fiorentina si muove come un'orchestra?

"Al di là di questo bisogna avere un collettivo, oltre che delle qualità. Il lavoro di Italiano sta dando i suoi frutti, è un momento positivo".

Ci sono giocatori che stanno facendo la differenza nella Fiorentina oltre Cabral?

"Dodo è un giocatore importantissimo, ti assicura una buona fase difensiva e un'ottima offensiva: sono cresciuti anche Ambrabat e Nico. Non definirei la Fiorentina come individuale ma come collettivo. Il risultato spesso è figlio di una giocata di un singolo, o di un rigore ma vedendo la Fiorentina, oltre qualche difetto in fase difensiva, la squadra sta bene in campo e ha un’identità".

Italiano rispetto a qualche mese fa Italiano è più maturo?

"Giudicare gli allenatori dai risultati è sbagliato, bisogna capire attraverso cosa arriva il risultato. Il lavoro di Italiano va valutato dall'anno scorso alla fine di quest’anno. È un allenatore da piazza importante come Firenze,che non si accontenta di vincere ma vuole anche il gioco. Penso che italiano sia l'allenatore giusto per la Fiorentina".

Italiano ha messo anche in discussione i suoi principi tattici.

"Io non credo negli allenatori ideologici: l'ideologia non esiste più. I giocatori vanno gestisti e organizzati in base alle loro caratteristiche. Non puoi trasformare l'acqua in vino, lui ha fatto delle modifiche che adesso stanno dando buoni risultati. Italiano è maturato molto".

Terracciano si è dimostrato ancora affidabile.

"Tutti i portieri sbagliano, è il ruolo più delicato. Se sbaglia il portiere nessuno può rimediare. Terrracciano sta dimostrando di essere un portiere da Fiorentina".