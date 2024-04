PETRICCIONE A FV: "A Catanzaro spuntano sciarpe viola: ho bei ricordi di Firenze"

Fonte: Andrea Giannattasio

L'ex Fiorentina Jacopo Petriccione, attuale giocatore del Catanzaro, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it: "Era un'opportunità troppo grande a ventotto anni tornare in Serie B e farlo al Catanzaro è stato facile. Poi il mister propone idee di gioco buone per le mie caratteristiche".

Come è vissuta l'amicizia tra catanzaresi e fiorentini?

"Appena sono arrivato molti tifosi me l'hanno ricordato. Ogni tanto spunta qualche sciarpa viola mischiata al giallorosso, poi io ho bei ricordi di Firenze, quindi mi fa piacere".

Che annate sono state quelle in Primavera viola?

"La sto seguendo ancora, pensando anche a un possibile futuro in quel senso. Mi piacerebbe lavorare in un settore giovanile, potrebbe essere la mia squadra. Alla Fiorentina facevo parte di un gruppo forte, arrivammo in fondo a tutto ma non riuscimmo a vincere niente. Crebbi tantissimo sia come calciatore che come persona".

Segnò in semifinale scudetto con il Torino.

"Sì, eravamo arrivati in fondo ma poi le partite secche sono un po' un terno al lotto".

Si aspettava l'esplosione di Gianluca Mancini?

"Beh quando sei giovane lo vedi chi ha delle potenzialità, poi non ti aspetti mai che uno possa arrivare così al top in breve tempo. E' un piacere, con Gianluca ho anche giocato contro e ci siamo scambiati la maglia".

Che stagione è quella della Fiorentina?

"Ha un grande gioco, è propositiva, mi fa piacere seguirla. Purtroppo spesso non riesce a vincere le partite che dovrebbe portare a casa, però è ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Speriamo possa vincere un trofeo".

Di Italiano che idea si è fatto?

"Sì perché propone calcio, ci ho giocato contro ai tempi dello Spezia e si vedevano già le sue caratteristiche di allenatore. Tutti ne parlano bene, secondo me diventerà un tecnico importante".

Il prossimo anno potrebbe sostituirlo Aquilani. Le piace?

"Ha un'idea di calcio simile alla nostra. Secondo me l'inizio in Serie B indirizza molto il campionato, e diventa difficile proporre il gioco che vuole lui, ma fa calcio e può dare fastidio".