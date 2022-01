PERINETTI A FV, Piatek può rilanciarsi. Montiel...

Giorgio Perinetti, presente oggi a Milano per la chiusura del calciomercato invernale, ha parlato ai microfoni del nostro inviato e detto la sua sulla cessione di Dusan Vlahovic e sulle ambizioni della Fiorentina: “Di solito a gennaio c’è poco movimento, invece questa sessione è stata interessante. L’operazione Vlahovic ha dato lustro a questa sessione di calciomercato e adesso ci sono tante squadre impegnate con tanti movimenti. La Fiorentina ha fatto bene a sfruttare questo momento per vendere Vlahovic, portare questa situazione in estate avrebbe comportato rischi a livello di valutazione del giocatore. Ha fatto un’operazione intelligente, prendendo anche un giocatore importante come Cabral”.

Su Piatek, portato proprio da Perinetti in Italia: “Dopo Genoa non ha avuto continuità di rendimento, adesso si deve rilanciare. È un giocatore che ha guizzi, ha opportunismo ed in area si fa rispettare, ma deve migliorare nella partecipazione al gioco, credo che con Italiano possa migliorare sotto questo aspetto”.

Sulle ambizioni della Fiorentina: “Credo possa ancora avere chances di arrivare in Europa. La Fiorentina non era soltanto Vlahovic ma ha un bell’impianto di gioco. Cabral è un giocatore interessante, in estate si poteva comprare a cifre molto più basse ma in Italia è difficile rischiare. Noi dovremo iniziare a prendere giocatori di terza fascia che possono diventare di prima, non aspettare che esplodano”.

Sulla cessione di Tofol Montiel, acquistato da Perinetti al Siena, che andrà a giocare in terza divisione spagnola: “Io l’avevo preso per le sue qualità. Le ha confermate, il problema è che in Lega Pro chi è tecnicamente forte soffre ed è ingabbiato da diverse marcature. Lui è un ragazzo con qualità, ma non ha mai giocato nella sua posizione congeniale. Abbiamo preso giocatori come lui per giocare col 4-2-3-1 ma abbiamo quasi sempre adottato come modulo il 4-3-3, con questo sistema Montiel non si poteva ritrovare”.