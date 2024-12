PELLICANÒ A RFV, Tra i primi 5 portieri in Italia c'è Terracciano

FirenzeViola.it

L'ex portiere viola Pino Pellicanò ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio' in vista della partita di stasera: "Non posso che parlare bene della mia esperienza all'Empoli perché andò tutto bene e dopo il prestito tornai alla Fiorentina. Sono stati due anni molto positivi, il presidente era un fenomeno del calcio attuale quindi mi sono trovato molto bene".

Avrebbe dato via Martinelli?

"A Martinelli avrei fatto fare un'esperienza da titolare in B. Dipende però dalla Fiorentina ma se lo tengono lì vuol dire che hanno fiducia in lui. E Christensen che fine ha fatto? Se Terracciano a gennaio va via perché penso che vorrà giocare, e io ho sempre stravisto per lui".

Cagliari buona soluzione per lui?

"In Italia i portieri bravi sono pochi, almeno in Serie A. I portieri devono parare con le mani. Anche domenica scorsa ho visto cose inconcepibili. Pietro Terracciano è tra i primi 5 portieri in Italia: fa rabbrividire che sia in panchina alla Fiorentina. Fermo restando che De Gea è intoccabile, Terracciano è un lusso. E se lui va via, Martinelli può fare il secondo fermo restando che la società continui a dargli fiducia. De Gea può giocare ancora 2-3 anni, ma Martinelli potrebbe giocare nelle coppe e poi quando lo spagnolo smetterà, lui sarà pronto".

