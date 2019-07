PARISI A FV, Veretout? Operazione ok. Su Lafont...

In casa Fiorentina il mercato in entrata stenta ad aprire i battenti, mentre quello in uscita si è già contraddistinto per le cessioni ufficiali di Alban Lafont e Jordan Veretout nella fattispecie, oltre che di Vincent Laurini. Un processo dunque di "defrancesizzazione"... "E' vero, ma sono tutte casualità dovute alle opportunità di mercato - dichiara in esclusiva a Firenzeviola.it Fabio Parisi, noto procuratore esperto di calcio francese -. E sono certo che, se si verranno a presentare nuove condizioni favorevoli, Pradè tornerà ad investire in Francia all'istante. Il mercato transalpino offre tantissimi talenti, bisogna solo andarli a prendere".

Parisi, se n'è andato un portiere su cui si era puntato forte...

"Lafont ha fatto questa scelta perché si vede che non c'erano più i presupposti per continuare a Firenze. Rimane un estremo difensore giovane e di prospettiva, ma la sicurezza di avere Dragowski a fronte di un'offerta per Lafont ha aperto le porte a questa soluzione".

Un altro titolare che ha finito la sua esperienza gigliata è Veretout.

"Parliamo di un'occasione di mercato. Il giocatore se ne voleva andare e la Fiorentina ha incassato tanti soldi: è stata a mio avviso un'operazione fatta molto bene. Per Veretout si è sviluppata la possibilità di giocare in una squadra più importante della Viola e, così, ha scelto di andare alla Roma che gli ha offerto un ingaggio importante".

Cosa farebbe, invece, con Eysseric e Thereau?

"Sono entrambi giocatori sul mercato, per i quali se si troveranno le soluzioni adatte andranno colte al volo".