MPASINKATU, Zaniolo? Se è motivato io lo prenderei

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Santi

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro. Queste le sue parole: "L'Olympiacos non era più forte della Fiorentina, però è mancato il killer instict davanti alla porta. La rabbia c'è perché l'impegno c'è stato da parte di tutti".

Italiano ha provato a snaturarsi?

"Sì e secondo me è mancato qualcosa. Il prossimo anno si deve trovare un attaccante da doppia cifra".

Calcolando un budget da 20/25 milioni, vede un profilo giusto per l'attacco viola?

"Ci sono profili che la Fiorentina può andare a prendere, dipende dal budget che avrà la società. Non mi sbilancio come con Dovbyk dell'anno scorso, ma sicuramente ci sono giocatori che possono fare comodo alla Fiorentina.

C'è mercato per Nico?

"Le squadre inglesi non guardano solo la stagione precedente, probabilmente può andare via a 30 milioni. È complicato andare oltre quella cifra. Le squadre inglesi guardano molto le statistiche, gli algoritmi".

Zaniolo potrebbe venire in prestito. Cosa ne pensa?

"Se torna voglioso e motivato io lo prendo. Se tiene la Fiorentina come seconda ipotesi, sarebbe proprio l'atteggiamento sbagliato. Se te scegli una squadra, in quel momento quella per te è la migliore di tutte".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST