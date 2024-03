MINOTTI A RFV, Ricordo una passeggiata con Barone a Edimburgo: mancherà

FirenzeViola.it

L'ex calciatore, adesso opinionista di Sky Sport, Lorenzo Minotti, ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "La vicenda Joe Barone mi ha toccato tantissimo, tanto più perché siamo coetanei. Non l'ho conosciuto a fondo al di là di qualche chiacchierata durante le trasferte europee, ma mi ha sempre dato l'impressione di avere la faccia da duro e arrogante, poi quando era fuori dal contesto professionale era una persona con la quale si chiacchierava molto volentieri. Ricordo una passeggiata a Edimburgo molto serena, oppure un incontro con le mogli in una piazza di Praga. Come direttore generale voleva difendere in ogni momento la Fiorentina e si era dedicato a 360 gradi, tanto è vero che l'ultima chiacchierata importante l'abbiamo fatta in sala stampa a Torino parlando della politica del calcio e lui si infiammò subito sapendo però tante cose. È venuto a mancare un dirigente molto importante e la Fiorentina ne sentirà la mancanza".

Il ruolo di Biraghi e Milenkovic?

"C'è un precedente e loro possono indicare al meglio come reagire. Ma daranno una scossa alla squadra anche solo per il loro ruolo di riferimento all'interno dello spogliatoio. In momenti come questi, anche per esperienze personali quando morì improvvisamente il presidente Ceresini al Parma, le persone danno sempre il meglio di loro. Poi mi ha colpito molto il fatto che Barone fosse stato criticato molto dal tifo dalla Fiorentina ma vedere l'attaccamento della piazza, questo credo che darà la linfa necessaria per superare il momento".