LO MONACO A RFV: "Considerare Beltran una prima punta è un errore"

Pietro Lo Monaco a Radio Firenze Viola

Durante "Chi si compra?", trasmissione in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 su Radio FirenzeViola, lo storico direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha commentato le vicende di casa Fiorentina, partendo dalla gestione che sta avendo il club viola dei giovani: "La Fiorentina ha tanti ragazzi interessanti come Martinelli ma anche Distefano e Lucchesi che sono a Terni, Bianco che è alla Reggiana. Vedrete che di questi qualcuno uscirà fuori, anche perché poi c'è una grande novità che è il centro sportivo. Il Viola Park porterà 3-4 punti in più ad ogni campionato. Sulla partita di stasera dico che tecnicamente non c'è storia. La Fiorentina è nettamente più forte. L'incognita è che si tratta di un derby".

E sulla posizione di Lucas Beltran: "Per me non dà il meglio da unica punta. Potrebbe fare bene alto a sinistra, ruolo che ha fatto anche al River. Lì ha fatto anche la prima punta, ma classificarlo come centravanti è un errore. In Argentina è nato trequartista e si è imposto in quel ruolo. Alla fine poi i giocatori bravi lo spazio se lo ritaglia senza problemi e vedrete che Beltran si imporrà. Mi ricordo che anni fa ad Udine anni fa avevo preso Marcio Amoroso: l'allenatore non lo vedeva e giocava poco, poi prima di una partita proprio contro la Fiorentina il nostro attaccante si fece male, lui giocò titolare e segnò due gol. Da quel momento non si è più fermato. In questo gioco può bastare una partita. C'è da capire però che questi giocatori che vengono dall'altra parte del mondo hanno bisogno di tempo. Io li prendevo sempre sei mesi prima per sei mesi dopo".

