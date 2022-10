J.JORDAN A RFV: "VIOLA, DOMANI CLIMA BOLLENTE: GIOCHERAI CONTRO UNA CITTÀ INTERA"

Si avvicina a grandi passi la sfida di domani sera a Edimburgo tra gli Hearts e la Fiorentina, una partita che mette in palio punti preziosi che potrebbero permettere alla squadra viola di dare finalmente la svolta alla propria stagione. Per commentare l'appuntamento di domani al Tynecastle Park, Radio FirenzeViola ha chiesto un parere a Joe Jordan, scozzese di nascita ed ex allenatore degli Hearts tra il 1990 e il 1993 ma anche nel suo passato da giocatore ex attaccante di Milan e Verona. Ecco le sue parole:

Jordan, cosa si aspetta dalla sfida di domani?

"Penso che la Fiorentina si dimostrerà una squadra più forte degli Hearts. La Serie A è di un livello nettamente diverso rispetto al campionato scozzese, tuttavia non sarà facile la gara di domani. Non lo sarebbe per una squadra spagnola, tedesca e persino italiana come i viola. Lo stadio di Edimburgo sarà pieno di gente e questo è un aspetto che complicherà le cose. Non è come giocare a San Siro o all'Olimpico. Per tutta la città sarà un match importante: sarà l'ambiente l'elemento in più che potrà dare una mano agli scozzesi".

Che squadra è l'Heart of Midlothian?

"Gli Hearts stanno andando abbastanza bene, li ho visti alcune volte, ma non sono ai primissimi posti del campionato. Ci sono grandi aspettative attorno alla partita contro la Fiorentina: i viola non giocheranno solo contro una squadra ma contro una città intera, anzi contro un Paese, la Scozia".

Cosa pensa del campionato di Serie A in questa stagione?

"Sono rimasto stupito del risultato del Napoli contro l'Ajax. Quando posso guardo Milan e Verona in televisione. In Italia quest'anno ci sono tante squadre che possono lottare per i primissimi posti della classifica, come Atalanta e Roma".

E della Fiorentina cosa conosce?

"Mi ricordo la Viola dei miei tempi, quella di questa stagione non la sto seguendo molto bene"

Tornando agli Hearts, crede che ci sia un giocatore in particolare da tenere sotto osservazione?

"Non riesco a individuarlo sinceramente, è una squadra molto equilibrata in cui non emerge alcua individualità in modo particolare".