HALLFREDSSON A FV: “FIORENTINA DA EUROPA MA DOMANI SPERO VINCA L’HELLAS”

Manca sempre meno alla gara di domani sera contro l’Hellas Verona. Una sfida che la Fiorentina vuole vincere assolutamente per chiudere in bellezza questo 2021. Per commentare la partita del Bentegodi la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l’ex centrocampista scaligero Emil Hallfreðsson.

Partiamo dalla Fiorentina, che ne pensa della stagione degli uomini di Italiano?

“I viola quest’anno stanno facendo molto bene. Con il nuovo allenatore stanno arrivando ottimi risultati e credo che il mister sia riuscito a cambiare qualcosa nella testa dei calciatori. Gli ultimi anni a Firenze non sono stati molto entusiasmanti per questo adesso è ancora più bello vedere la Fiorentina giocare così bene. È una grande società e spero che continuino a fare così bene”.

Secondo lei si può già parlare di Europa?

“I numeri parlano chiaro, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per andarci. Non sarà semplice perché la concorrenza è molto alta e manca ancora tantissimo tempo però se continua a giocare così può andarci senza problemi”.

Chi sta facendo molto bene quest’anno è anche il suo Hellas Verona…

“Sinceramente non sono molto stupito. Hanno avuto un avvio di stagione molto negativo ma poi, con l’arrivo di mister Tudor, si sono ripresi subito e hanno ottenuto risultati importanti. Non mi stupiscono questi numeri dell’Hellas perché hanno squadra consolidata e secondo me è più forte rispetto all’anno scorso quindi era ovvio facessero anche meglio”.

Che gara si aspetta domani al Bentegodi?

“Sicuramente una bella partita tra due squadre che vorranno ottenere i tre punti a tutti i costi. Io farò ovviamente il tifo per il Verona e spero che vinca così da salire in classifica”.