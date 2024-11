GIORGETTI A RFV: "Sta nascendo qualcosa di importante. Fativo a trovare limiti alla squadra"

FirenzeViola.it

Nel post partita di Torino-Fiorentina, ai microfoni di “Se fosse sempre domenica…”, è intervenuto l’opinionista di Radio FirenzeViola Angelo Giorgetti: “In campo ho visto una Fiorentina consapevole, cosa che non era successo negli anni passati. La viola sta giocando un calcio diverso, con una voglia di vincere ‘cannibale’. Questo significa che la squadra è disposta a giocare anche peggio per ottenere la vittoria. Sta nascendo in modo lineare qualcosa di importante. Non è stata una vittoria casuale: la squadra se l’è cercata e l’ha messa in cassaforte credendoci sempre. Questo è un calcio che mi piace: solido, che vuole far male agli avversari e che sa far male. La squadra rischia pochissimo e Palladino sta dando la continuità a certi giocatori che danno molta profondità alla squadra e che permettono diverse soluzioni. Sette vittorie consecutive francamente non le ricordo”.

Ha avuto la sensazione che la squadra sa gestire anche la stanchezza?

“Quando vinci si trovano energie supplementari che uno non pensa di avere. Adesso all’interno della Fiorentina c’è un vento diverso. C’è un’energia che si sta su tutti e che maschera anche certi limiti. Adesso francamente si fa fatica a trovare dei limiti a questa squadra”

Come approccerebbe i prossimi appuntamenti?

“Il calendario adesso non è proibitivo, con Apoel ed Hellas Verona. Il primo dicembre contro l’Inter si potrà vedere veramente cosa vale la Fiorentina quando affronterà l’Inter. Intanto in Conference mi aspetto un po’ di rotazione, ma contro il Verona la squadra vorrà continuare questa serie positiva. In questo momento ci stiamo permettendo di avere il lusso di aspettare uno come Gudmundsson”.