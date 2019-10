GALANTE A FV, Ribery ha la testa giusta. Chiesa...

Fabio Galante, attuale osservatore dell'Inter, ha parlato a FirenzeViola.it a margine del torneo benefico di "Foot Golf & Gala" a Scarperia: "E' la prima volta che gioco a footgolf, bisogna calciare potente e preciso: vediamo come andrà".

Galante, cosa pensa della Fiorentina di quest'anno?

"Sto vedendo dopo un inizio non facile una squadra entusiasta. Anche per Montella vincere dà fiducia, gli ultimi acquisti si stanno rivelando importanti".

L'ha sorpresa l'ottimo inizio di stagione di Ribery?

"Quando uno è un campione e ha la testa giusta è normale che faccia vedere la classe che ha sempre avuto. La testa è fondamentale perché poi fa venire fuori la sua qualità".

Come valuta il rendimento di Chiesa, che stasera sarà in Nazionale?

"Ha grandi qualità, se la Fiorentina accettava le richieste per lui poteva essere già via ma è stata brava le società a tenerlo perché il giocatore sta dimostrando il suo valore".

Il talento di Castrovilli la sta impressionando?

"L'avevo visto alla Cremonese con grandi qualità. E' un prospetto interessante, bravo Montella a puntarci. E' da tenere stretto".



Quando giocavate, era più forte lei o Dainelli?

"In campo ero più forte io... (ride, ndr). Scherzi a parte, eravamo entrambi buoni giocatori".