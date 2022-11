FREY A FV, Chi ha criticato Gonzalez chieda scusa

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, presente allo stadio "Castellani" per la partita di beneficenza fra nazionale cantanti e "Shalom", squadra di ex campioni, ha parlato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it: "Siamo qui per una giusta causa, dobbiamo essere presenti in queste occasioni. Ci siamo ritrovati per dare un messaggio di solidarietà per questa guerra".

Gonzalez è tornato oggi dal Qatar. Ha detto di star male, probabilmente anche psicologicamente dopo l'esclusione...

"I dubbi potevano starci, i Mondiali erano vicini ma alla fine il giocatore aveva ragione. Chi lo ha criticato pesantemente dovrebbe chiedergli scusa, il ragazzo è ovvio che sia giù di morale".

Con i rientri di Sottil e Castrovilli che Fiorentina si aspetta?

"La Fiorentina nelle ultime partite si è ripresa. Mi sento molto spesso con Castrovilli e lo sento carico. Anche a Sottil auguro di tornare e dare un contributo importante".

L'Europa è sempre possibile?

"Io non guarderei troppo in alto. L'importante è mettere le basi per un progetto solido, per fare l'anno prossimo un campionato da protagonista. Ora c'è da trovare stabilità e creare qualcosa di solido".