FOTO-VIDEO FV, BOA: "FELICE DI FIRENZE, MI PIACE IL PROGETTO"

È arrivato assieme al suo procuratore Edoardo Crnjar su un treno partito stamattina presto da Milano il primo acquisto dell'estate viola Kevin Prince Boateng: l'attaccante, che ieri ha lasciato Vipiteno (sede del ritiro del Sassuolo) e stanotte ha dormito a Milano, è approdato in Toscana a bordo di un treno Frecciarossa arrivato alla stazione di Santa Maria Novella alle ore 9. Queste le prime parole di KPB, che da oggi si unirà alla Fiorentina dopo aver effettuato le visite mediche e aver apposto la sua firma sul contratto che lo legherà ai viola per le prossime due stagioni: "Sono un po’ stanco ma molto contento di essere qua a Firenze. Perché ho scelto la Fiorentina? Per il progetto: il club mi ha voluto molto, ha fatto tanta pressione per prendermi. Per me questa è stata una cosa molto importante vista la mia età”.