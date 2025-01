FANTINI A RFV, Gud condizionato da fattori esterni. Colpani ha deluso ma col nuovo modulo...

FirenzeViola.it

Nella mattinata di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?" l'ex attaccante della Fiorentina Enrico Fantini - protagonista della promozione dei viola dalla Serie B alla A nel 2004 - ha detto la sua sulla prima parte di stagione della squadra di Palladino. Queste le sue parole, a cominciare dalla gestione di Albert Gudmundsson: "E' sotto gli occhi di tutti che l'islandese non stia rendendo al meglio: credo che stia soffrendo per vicende private, il processo che ha avuto ha inciso parecchio ed è stata una partenza ad handicap per lui. E poi non dimentichiamoci della concorrenza con Beltran".

Ma lui e Kean possono formare una coppia micidiale?

"A inizio stagione il 4-2-3-1 era un modulo in grado di dare equilibrio. I risultati parlavano chiaro. Con il Napoli ha cambiato a sospresa sistema e mi ha lasciato perplesso vedere Sottil giocare al fianco di Kean... lui deve avere o un giocatore alle sue spalle o due esterni puri ai suoi lati".

Di Colpamo invece che idea si è fatto?

"E' una piccola delusione, non nascondiamoci. Se Palladino ha avuto il merito di volere Kean e di valorizzarlo, sul suo fedelissimo non è stato altrettanto bravo e fortunato. Colpani nel 4-2-3-1 non è troppo a suo agio: nella fase di non possesso patisce un po', secondo me. Adesso sta proprio soffrendo questo. Ecco perché credo che il cambio di modulo l'obiettivo del mister sia quello di rivalorizzare giocatori che non si sono espressi al meglio".