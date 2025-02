Fagioli alla Fiorentina, il parere di Zironelli, suo ex allenatore: "Ha tutto per riprendersi la Nazionale"

Il colpo di fine mercato per la Fiorentina si chiama Nicolò Fagioli. Del centrocampista classe 2001 proveniente dalla Juventus ha parlato Mauro Zironelli, ex viola ma anche tecnico dell'Under 23 della Juventus ed ex allenatore di Fagioli in bianconero: "Secondo me è stato un grande colpo, per la Fiorentina ma anche per il ragazzo. Ha bisogno di un ambiente più tranquillo. Io l'ho conosciuto quando era piccolo, ora ha ventiquattro anni ed è un giocatore diverso, ha fatto tanta esperienza e adesso è il suo momento, i prossimi tre anni dovrà mettere a frutto il suo talento. La Fiorentina deve essere il trampolino per lui, per riconquistare tutto, soprattutto la Nazionale. Come giocatore ha tutto ed è pronto, ha messo su anche chili e forza. Ha fatto i suoi errori e li ha pagati sulla sua pelle. Io lo conosco bene, è un ragazzo splendido, umile e alla mano, come carattere mi ricorda Roberto Baggio.

In conferenza stampa, Palladino ha detto di lui che può giocare come play ma anche in altri ruoli.

"Sono d'accordo. Quando lo allenavo giocava anche come trequartista, ma io lo vedo come play. Anche da mezz'ala, ma lui vede delle giocate che altri non vedono. Se anche Spalletti ha intravisto in lui qualcosa vuol dire che come giocatore ha tante qualità, in cinquanta centimetri riesce a fare giocate assurde".

Chi le ricorda come giocatore?

"Se entriamo nell'aspetto tecnico, mi ricorda anche Massimo Orlando. Non ha la sua corsa, ha forte più tiro da fuori. E più imbucate. Poi non ha grande fisicità come poteva avere ad esempio Dunga. Ma non è che non corre, è un giocatore comunque dinamico. Diciamo un misto tra Dunga e Orlando, almeno glielo auguro".

E sulla squalifica scontata da Fagioli per un coinvolgimento in un giro di scommesse illegali? Pensa che potrebbe essere ancora un ostacolo per lui?

"Lui ha pagato per gli errori che ha fatto. La società Juventus gli ha dato una grande mano e ora si è ripreso".