DURANTE A FV, Gattuso? Mai parlato a nome suo

Sabatino Durante, intermediario di mercato, vuole chiarire attraverso Firenzeviola alcune dichiarazioni che gli sono state attribuite su Gattuso e la Fiorentina in cui sembrava esprimersi a nome del tecnico: "Ci tengo a dire che non mi sono mai permesso di parlare a nome di Rino Gattuso ma ho espresso una mia opinione in base a quello che conosco di lui. Ci siamo sentiti qualche settimana fa al mio rientro dal Brasile per salutarci e tempo fa in effetti ci dicemmo che c'era questa opportunit poi però non ne abbiamo più parlato. Sono io a pensare che Rino, dopo l'esperienza di Napoli dove si è trovato al centro di polemiche, ci penserà bene prima di accettare qualsiasi proposta e vorrà garanzie tecniche e dirigenziali. Se ci sono stati polveroni a Napoli, figuriamoci in città dove c'è la cultura del discutere. In Italia in molte città e piazze calde discutiamo su tutto e non c'è la pazienza di aspettare, è difficile mettere tutti d'accordo, a Perugia dove vivo come a Firenze o Pisa per fare altri esempi. Per quello ci vogliono presidenti che non siano troppo interventisti o che si fanno trasportare dall'impeto ma non mi riferisco a Commisso bensì ai presidenti in generale ed anzi ho fatto l'esempio di Percassi all'Atalanta dove all'aspetto tecnico pensa Sartori. Mi è stato attribuita la frase che Gattuso non sarebbe convinto dal progetto viola e dal presidente ma ripeto non mi permetterei di parlare a nome suo e non è neanche la mia idea: Gattuso. Posso dire invece che secondo me lui, per l'esperienza avuta a Napoli, rifletterà mille volte prima di accettare un'altra squadra.