DS ASCOLI A FV, Ranieri? A breve incontreremo ACF

La partenza di Luca Ranieri in prestito durante questo mercato di riparazione sembra essere una possibilità sempre più concreta. Se fino ad oggi il Pordenone sembrava essere la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del terzino viola ora è l'Ascoli ad essere in pole position per l'acquisto del giocatore. A confermarlo è stato proprio il direttore sportivo del club marchigiano, Antonio Tesoro, in esclusiva, a FirenzeViola.it: "Ranieri è un giocatore che ci piace e non poco. Cercheremo di prenderlo in prestito durante questo mercato di gennaio. Non è un'operazione facile in quanto la concorrenza è folta ma tra pochi giorni avremo un incontro con la Fiorentina proprio per capire la possibilità di portare il ragazzo all'Ascoli".