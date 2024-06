DOLCI A RFV, Due scelte super della Fiorentina. Ora serve il salto di qualità

FirenzeViola.it

Il dirigente Giovanni Dolci ha parlato stamani a 'Chi si compra', in onda su Radio Firenzeviola, dicendo: "Le mosse fatte ad inizio estate sono state determinanti per costruire ancora qualcosa di più solido perché dopo Italiano si è deciso di puntare su un giovane con un futuro che può essere luminoso come Palladino, inserendo anche una figura come Goretti che è un fine conoscitore di calcio. Quando si chiude un ciclo ci sono sempre tanti cambiamenti e così sarà alla Fiorentina e oggi la società dovrà trovare giocatori funzionali al gioco di Palladino, dinamici e che sappiano attaccare la porta. Per fare il salto di qualità che la Fiorentina merita".

Su quali squadre deve fare la corsa la Fiorentina?

"La società in questi anni ha costruito cose importanti come un centro sportivo straordinario che permetterà al mondo viola di crescere e rendere più appetibile l'arrivo di calciatori dall'estero. Vero che parliamo sempre di settimo-ottavo posto ma ci sono sempre stati più fronti nei quali la Fiorentina è arrivata in fondo. Al di là di puntare agli altri club nei primi quattro-cinque posti, va costruita una rosa più profonda per non disperdere energie fisiche e mentali".

