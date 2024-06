DI LIVIO A RFV, Djuric l'attaccante ideale per la Fiorentina

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato delle prospettive del club viola anche in vista del mercato: "Il primo acquisto dovrà essere l'attaccante. Se giochi bene e non fai gol vai da poche parti e l'abbiamo visto. I risultati importanti di Italiano restano, sarà difficile fare uno step in più. Firenze deve essere una piazza ambita. Se fai due-tre colpi importanti, non dico top-player ma calciatori di livello, gli altri potrebbero arrivare a cascata. Quest'anno ha preso Belotti, è vero che poteva fare di più, però è un giocatore importante. Le idee faranno la differenza anche sul mercato, la Fiorentina dovrebbe seguire il modello Atalanta e Bologna. Alzare l'asticella? Dipende da quello che vuol fare Commisso. Se vuole fare il salto di qualità gli deve prendere Colpani, Carboni e chi è richiesto, ma vediamo quali sono le idee".

Jack può ancora dare tanto. Sicuramente non è tra quelli da sacrificare, è un calciatore da confermare, credo possa ancora dare tanto. Belotti è encomiabile come atteggiamento, poi però se uno deve parlare di attaccante che segna è un'altra cosa. Devi andare a investire su un altro giocatore importante per me, poi Belotti può essere tenuto anche in panchina come 'centravanti esperto'. Ma l'attaccante, lo ripeto, è il primo problema da risolvere. C'è un giocatore che a me piacerebbe sempre avere nella mia squadra, Djuric del Monza. A me piace da morire e ha già giocato con Palladino, penso che per il gioco della Fiorentina, i tanti cross che fa, potrebbe essere l'ideale".

QUI IL PODCAST INTEGRALE.