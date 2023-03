DI GIORGI A RFV, UE? Progetto stadio andrà avanti

FirenzeViola.it

Rosa Maria Di Giorgi a Radio Firenze Viola

Rosa Maria Di Giorgi, ex vicepresidente vicaria del Senato della Repubblica e firmataria della legge Sblocca stadi, ha parlato a RadioFirenzeViola - nel corso della trasmissione Viola amore mio - soffermandosi sulla questione legata al Franchi dopo le perplessità mosse dalla task force dell'Unione Europa per i fondi PNRR da destinare all'impianto: "Mi sono molto meravigliata della presa di posizione dell'Unione Europea sulla vicenda Franchi. Garantiscono che gli approfondimenti di sorta ci sono già stati e sono andati tutti molto bene. Speriamo che non emergano problemi perché le verifiche di partenza erano state già fatte. Un lavoro di questo tipo chiama tutti alle proprie responsabilità: l'opera posso dire che andrà avanti, costi quel che costi. L'investimento sarà importante: chi pensa che il progetto si fermi, può deporre le sue speranze. Quello che ci auguriamo è che tutte le risorse che sono state in origine messe a disposizione possano essere utilizzate. Il cambio del Governo? Non influirà sul progetto, non funziona così. Le questioni amministrative di questo tipo non vengono mai fermate".