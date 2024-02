DI GENNARO A RFV: "LA FIORENTINA HA BISOGNO DI RECUPERARE ALCUNI GIOCATORI IMPRESCINDIBILI. OPTEREI PER SCHIERARE I MIGLIORI 11 E RIDURRE LE SOSTITUZIONI: SERVE CONTINUITÀ"

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaio, ex giocatore della Fiorentina e ora opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?", per parlare del momento negativo dei viola: "Vedo una squadra in difficoltà che ha determinati giocatori che sono imprescindibili. È fondamentale che questi ritrovino la convinzioni, Nico Gonzalez e Bonaventura su tutti, anche se Beltran si sta adattando molto bene in quella posizione di campo. Sugli esterni Italiano voleva un giocatore importante che non è arrivato ed è normale che la squadra adesso viva un momento di crisi. L'1-1 al Castellani è un pareggino che forse fa bene solo all’Empoli. Come detto, ora bisogna che la Fiorentina recuperi i migliori interpreti il prima possibile, in vista di un marzo/aprile in cui si deciderà la stagione".

Come si spiega queste amnesie difensive che la Fiorentina concede costantemente?

"Nonostante Italiano provi a smorzare i toni, è un momento di difficoltà della squadra. Il Mister a fine partita ha detto che si tiene stretto il pareggio ma francamente non è un risultato che può far felici, in virtù anche delle precedenti sconfitte. La Fiorentina si deve ritrovare in tutto e per tutto al top, non solo in fase difensiva. Ci sono situazioni che solo i risultati e le prestazioni da squadra possono rimettere a posto. In tal senso le prossime tre partite contro Lazio, Torino e Roma saranno fondamentali”.

Come si esce da questo momento di crisi?

"Opterei per mettere in campo il miglior 11 possibile e cercherei di ridurre al minimo le sostituzioni. Alcuni giocatori in questo momento si devono ritrovare e serve loro continuità. Nico Gonzalez ha subito un infortunio importante e ci metterà un po’ per tornare in forma. Anche Bonaventura ultimamente è rimasto fuori, non so se per motivi legati al rinnovo di contratto ma Jack è un elemento che se ritrova la condizione fa la differenza".

