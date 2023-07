DI GENNARO A RFV, Arthur? Se sta bene lo prenderei

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il noto opinionista Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?", iniziando a parlare del nuovo giocatore accostato alla Fiorentina ovvero Arthur: “Considerando il giocatore, al netto degli infortuni che ha avuto negli ultimi anni, io personalmente Arthur lo prenderei per questa Fiorentina. Bisogna capire però come sta a livello fisico, perché se sta bene è un giocatore forte ai livelli di Thiago Alcantara. L’ingaggio è molto elevato e per questo bisognerà trovare una soluzione adatta. Non so con che testa arriverà a Firenze il brasiliano, visto all’eventuale passaggio da squadre come Barcellona e Liverpool ai viola, ricordiamoci di Jovic che veniva dal Real Madrid”

Parisi? “La Fiorentina ha preso un grande calciatore. Sono contento perché non hanno preso il fisicaccio della situazione. Fabiano ha testa, piedi e grande qualità. L’ho visto bene con la Nazionale Under 21 e secondo me ha tutte le carte in regola per arrivare nella Nazionale maggiore”.