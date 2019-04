DG LEGA A FV: "CONFERMO: FIORENTINA-NAPOLI DI SERA"

Il direttore generale della Lega Calcio, Marco Brunelli, fa definitivamente chiarezza, in esclusiva con Firenzeviola.it, sull'orario del calcio d'inizio della sfida di venerdì tra Fiorentina e Napoli all'Artemio Franchi.

Partiamo dall'ipotesi più discussa, quella di anticipare l'orario alle 18-18,30.

"E' subito caduta, non esiste una possibilità del genere. L'anticipo al venerdì è già di per sè una deroga, che viene autorizzato a chi ha il martedì l'impegno in Champions per avere un giorno di riposo in più".

Una buona nuova per i tifosi della Fiorentina...

"L'anticipo ulteriore di orario avrebbe creato una serie di problemi a chi deve andare allo stadio poiché è un orario lavorativo, ma anche di palinsesti televisivi perché lo slot delle 18 non è previsto nei feriali ma solo per slot orari serali. Inoltre non si trattava di un problema legato al maltempo che purtroppo sta creando tanti problemi, sicché siamo ben contenti di non anticipare l'orario".

L'altra ipotesi è l'anticipo di un quarto d'ora, dalle 20,45 alle 20,30.

"C'è una richiesta di anticiparla di quindici minuti, è il massimo che può succedere anche perché oggi è il giorno limite per comunicare uno spostamento. Credo però che resterà alle 20,45, rassicuriamo tutti i tifosi che dovranno andare allo stadio".

E, nel caso limite, solo di pochi minuti prima.

"La Lega, oggi al massimo, comunicherà solo e soltanto se verrà anticipata di 15 minuti, ma visto il giorno a questo punto credo che resterà l'orario fissato inizialmente".